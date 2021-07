OFFICIEEL: aanvaller die het voorbije seizoen werd uitgeleend, behoort opnieuw tot de selectie van Charleroi

Chris Bedia was het voorbije seizoen aan de slag in de Franse tweede klasse bij FC Sochaux, maar volgend seizoen lijkt hij opnieuw een kans te krijgen in de Jupiler Pro League. Charleroi heeft hem namelijk opnieuw opgenomen in de selectie.

Het is opvallend dat Chris Bedia niet bij FC Sochaux blijft spelen. De Franse tweedeklasser had namelijk een aankoopoptie en Bedia deed het verre van slecht bij de club met negen doelpunten in de Ligue 2. Toch heeft FC Sochaux dus besloten om zijn aankoopoptie niet te lichten. Goed nieuws dus voor Charleroi, want de aanvaller zal zo een nieuwe kans krijgen bij de Carolo's. De Belgische club liet weten op haar website dat hij vanaf volgende week zal meedoen aan de collectieve trainingen. šŸ‘‹ Welcome Back, le B !



