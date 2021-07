📷 Erling Haaland: een van de beste spelers ter wereld, maar ook een Noorse boerenjongen

Erling Haaland post op sociale media regelmatig foto's van zichzelf in dure designerkledij. Maar soms is dat voor hem toch ook niet nodig.

Haaland is de voorbije twee seizoenen een van de meest beloftevolle jonge spelers ter wereld geworden. De persoonlijkheid van de Noorse aanvaller blijft echter een enigma. In post-matchinterviews komt hij vaak over als een geprogrammeerde robot.

En op social media poseert hij regelmatig met dure kledij, als een waar fashion-icoon:

Voor hij opnieuw richting Dortmund trekt, lijkt Haaland opnieuw naar zijn thuisland te zijn geweest om even tot rust te komen. Dat doet hij door de koeien op de wei te voederen, een echte boerenjongen dus: