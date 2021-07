Een aanvallende middenvelder als linksback: Bernd Hollerbach zit aan het maximum van zijn creatieve oplossingen bij STVV

Bernd Hollerbach maakt zich grote zorgen voor de competitiestart. De nieuwe coach van STVV heeft nog steeds geen versterking gezien en zit zo aan het einde van zijn Latijn qua inventieve oplossingen.

STVV rekent op de verkoop van Yuma Suzuki om nieuwe spelers aan te trekken. Intussen moest Hollerbach Stan Van Dessel en Maximiliano Caufriez als links- en rechtsback opstellen in de oefenmatch tegen Westerlo.

“Ik moét improviseren voor die posities”, zegt Hollerbach in HBvL. “Caufriez is voor mij overduidelijk een centrale verdediger en heeft daar ook heel veel kwaliteiten, maar ik heb geen andere optie: hij moet naar de rechterflank uitwijken. Net zoals dat het geval is op links. Hashioka en Cacace zijn geen van beiden klaar voor de start van de competitie en ik heb geen andere keuzes dan oplossingen uit mijn hoed te toveren. Stan is absoluut een aanvallende middenvelder, maar ook op links zit ik vast.”