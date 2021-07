Anderlecht rekent niet meer op Vlap en wil hem zo snel mogelijk verkopen

Na de oefenstage van Anderlecht in Nederland zijn er een paar zaken duidelijk geworden. De kern is veel te groot, is de belangrijkste. Een groot aantal jongeren keren terug naar de U21, maar ook een paar dure vogels moeten nog vertrekken.

Dat Elias Cobbaut andere oorden mag opzoeken, was al geweten. Anderlecht haalde met Hoedt en Harwood-Bellis twee nieuwe centrale verdedigers en Delcroix keerde terug uit blessure. Daarachter heeft paars-wit ook nog Lissens, Debast en in mindere mate Kana. Cobbaut - die vrij zwaar op de loonlast weegt - mag dan ook vertrekken. Hetzelfde verhaal voor Michel Vlap, die in de oefenmatchen niet aan bod kwam. De Nederlander die in 2019 nog voor een slordige 7 miljoen overkwam van Heerenveen past niet in de plannen van Vincent Kompany. Niet dat ze zijn kwaliteiten niet erkennen, maar hij past niet in het systeem waarin hoge druk moet gezet worden. Vorig seizoen werd hij ook al uitgeleend aan Ariminia Bielefeld.

