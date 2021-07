Nieuw avontuur enorm dichtbij voor Sambi Lokonga: middenvelder zit quarantaine in Londen uit

Het nieuws hangt ondertussen al een tijdje in de lucht, maar over enkele dagen zal Sambi Lokonga officieel voorgesteld worden als speler van Arsenal. Hij is ondertussen al aangekomen in Londen, maar zit daar zijn quarantaine nog uit.

Want in Groot-Brittannië gelden er strenge coronamaatregelen, ook voetballers moeten zich er aan houden. Volgens Het Laatste Nieuws is de 21-jarige middenvelder dit weekend in Londen aangekomen om eerst zijn quarantaine uit te zitten. Sambi Lokonga zou net voor de tournee van Arsenal op training aansluiten. The Gunners vliegen op 22 juli richting Amerika voor onder meer een oefenpartij tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku. Anderlecht mag zich dus stilletjes aan in de handen wrijven. De transfer lijkt nu in kannen en kruiken. Paars-wit zou rond de twintig miljoen euro ontvangen, daarnaast heeft het ook nog een percentage op een eventuele doorverkoop.