Wesley Hoedt en Lior Refaelov zijn lovend over Anderlecht en Vincent Kompany

Met Lior Refaelov en Wesley Hoedt haalde Anderlecht met grote namen binnen als versterking. Spelers met de nodige ervaring om de jongeren de weg te wijzen. Beide spelers werden door het mediateam van Anderlecht uitgenodigd voor een gesprek.

Wesley Hoedt liet vandaag verstaan dat hij onder de indruk is van het bewind van Kompany bij Anderlecht. De Nederlander liet het dan ook niet na om zijn nieuwe trainer even te bewieroken. “De manier waarop Kompany wil voetballen, zo hoort voetbal gespeeld te worden. Dit spel past bij mij. Als ik het vergelijk met mijn vorige clubs, kan ik enkel maar oordelen dat Anderlecht over de beste jeugdwerking beschikt. Iemand als Kana zal het bijvoorbeeld ver schoppen”, aldus de Nederlander.



Ook Lior Refaelov is bijzonder tevreden over zijn eerste weken bij Paars-Wit. “Kompany is altijd bezig met voetbal. Na drie weken kan ik alleen maar vaststellen dat ik nog nooit een dergelijke voorbereiding heb meegemaakt. Naast mijn taak op het veld wil ik ook belangrijk zijn voor de jongeren. Ik zie het als mijn taak om ze beter te maken”, besluit een lovende Refaelov.