Deze keer wel eerste doelman bij STVV: "Ik ken dit. Die nieuwe spelers komen wel"

Kenny Steppe was de voorbije twee seizoenen onder Peter Maes tweede doelman bij STVV. Maar onder Bernd Hollerbach zou die situatie wel eens kunnen wijzigen.

“Ik heb ook nog geen idee”, zegt Steppe in HBvL. “Misschien brengt de laatste oefenmatch van volgend weekend tegen Eupen duidelijkheid. Dan verwacht ik de type-elf. Ik heb de hele voorbereiding meegemaakt, Schmidt arriveerde twee weken later, we zien wel.”

Steppe maakt zich ook geen zorgen in het uitblijven van transfers. “In al die jaren dat ik hier ben, doet dat fenomeen zich al voor. En uiteindelijk komen die spelers wel. Dat zal ook nu het geval zijn.”

De doelman was ook in beeld bij Antwerp en Anderlecht. “Intussen hebben beide clubs andere jongens aangeworven, alles is nu weer rustig. Ik heb ook altijd aangegeven dat ik honderd procent wil blijven gaan voor STVV. Ik heb met de club altijd in correcte verstandhouding samengewerkt.”