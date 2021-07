Ajax treurt mee na overlijden Peter R. de Vries: "We gaan je missen"

Peter R. de Vries is donderdag op 64-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam. De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag neergeschoten.

"Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ’On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar", laat de familie weten.

De Vries werd dinsdagavond 6 juli vijf keer beschoten en minimaal één keer in het hoofd geraakt. De journalist werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en lag daar meer dan een week.

Ook Ajax, waar hij fervent supporter van was, eerde hem.