Machtsstrijd bij Nantes tussen Bayat en sportief manager over transfer Trebel

Adrien Trebel moet vertrekken bij Anderlecht. De club wil af van zijn hoog loon en Vincent Kompany acht hem niet meer in staat een volledige wedstrijd te brengen wat hij van hem verwacht. Nantes lijkt de logische bestemming, maar dat zal niet zomaar gebeuren.

Nantes is de club waar Trebel zijn opleiding kreeg en waar hij ook Mogi Bayat leerde kennen. Die is al sinds jaar en dag zijn manager en heeft een verscrhikkelijk goeie band met de familie Kita. Zo kon hij al heel wat spelers in het verleden aan de club verkopen. Nu zou hij ook Trebel er onder dak willen brengen, maar de Franse media spreken over een machtsstrijd.

Antoine Kombouaré, de sportief manager van Nantes, zou Trebel immers niet willen. Dat zou hij heel duidelijk gemaakt hebben. De medische geschiedenis en het hoge loon van Trebel schrikken hem af. Maar Bayat heeft heel wat vingers in de pap. Het valt dus af te wachten hoe dat gaat aflopen...