Zinho Vanheusden neemt afscheid van Standard: "Rouge un jour, rouge toujours"

Zinho Vanheusden heeft op social media vaarwel gezegd tegen de Standard-fans.

Zinho Vanheusden zal komend seizoen niet meer in het shirt van Standard te bewonderen zijn. De jonge verdediger werd onhoudbaar voor de Rouches en wordt opniew overgenomen door Inter Milaan om van daar uitgeleend te worden aan Genoa.

Vanheusden kwam in januari 2018 toe bij Standard en ontpopte zich al snel tot een van de publiekslievelingen als rots in de branding achterin. Dit seizoen viel hij echter snel geblesseerd uit met een gescheurde knieband.

Op social media neemt Vanheusden nu afscheid van Standard met als superscriptie "Rouge un jour, rouge toujours."

"Ik schrijf dit bericht met gemengde gevoelens. Ik ben droevig aangezien ik volgend seizoen niet meer voor Standard zal spelen, maar ook fier dat ik jullie kapitein mocht zijn. Na drie mooie seizoenen, heb ik besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan in mijn carrière. Mijn ambitie is torenhoog en ik wil er dan ook alles aan doen om er het maximum uit te halen. Daarom denk ik dat het nu het moment is."

"Ik wil jullie bedanken voor alle steun en liefde. Als kind zat ik tussen jullie in de tribunes, later speelde ik voor jullie en werd ik zelfs jullie kapitein. Geen woorden kunnen omschrijven wat dat voor me betekent. Ik houd van jullie en van Standard. Jullie zitten voor altijd in mijn hart", luidt de boodschap.