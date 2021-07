De prognose van de redactie - 12: Union in het spoor van Beerschot en OHL? Heel stabiele promovendus

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: Union, de ploeg die voor de verrassing kan zorgen.

Prognose

De kans is groot dat als u geen Union-fan bent dat u de Brusselaars vorig seizoen geen enkele keer hebt zien spelen. Wel, laten we zeggen dat we ze in hun eerste seizoen terug bij de elite niet in de problemen zien komen. Union hield al zijn sterkhouders aan boord en spelers als Dante Vanzeir, Deniz Undav, Casper Nielsen en Loïc Lapoussin gaan menig liefhebber kunnen overtuigen.

Daarnaast is Union al quasi klaar met zijn huiswerk. Ondanks dat er geld achter de ploeg zit, heeft de club zich vooral versterkt met transfervrije spelers en huurlingen. Amani Lazare (Charleroi) moet voor snelheid zorgen, Damien Marcq voor rust en ervaring en Bart Nieuwkoop heeft zelfs CL en EL gespeeld. Felipe Avenatti wil na Standard en Antwerp dan weer bewijzen dat hij zijn plaats heeft in 1A.

© photonews

En er is ook nog Felice Mazzu. Na zijn succesperiode bij Charleroi liep het mis bij Genk. In 1B werd het voetbal van zijn ploeg niet zozeer gevolgd, maar hij liet hen weer fris van de lever voetballen. Dat wil hij nu ook bewijzen in de hoogste klasse.

Opvallende transfers

Houdt u maar Lorenzo Paolucci in de gaten. De 24-jarige middenvelder werd bij de Italiaanse derdeklasser Reggina weggehaald, maar was in de voorbereiding prominent aanwezig. De 25-jarige Bart Nieuwkoop moet dan weer de verdediging gaan leiden. Met vier CL-wedstrijden en vijf EL-wedstrijden achter zijn naam bij Feyenoord heeft hij de nodige métier en ervaring. Hij speelde ook al 77 wedstrijden in de Eredivisie.

Sterke punten/vraagtekens

Veel vraagtekens zijn er niet bij Union. Het geraamte van de ploeg stond er al en werd versterkt met gerichte aanwinsten. Normaal zouden zij een heel kalm seizoen moeten doormaken met enkele uitschieters. Mazzu staat erom bekend dat hij een groep kan smeden. Het collectief zal het verschil moeten maken. En de Unionisten krijgen direct de kans om zich te tonen, want op de eerste twee speeldagen krijgen ze Anderlecht én Club Brugge voor de voeten geschoven.