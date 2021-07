KV Kortrijk is klaar om de Franse kampioen te ontvangen

KV Kortrijk won vlot zijn oefenmatch maar morgen staat er een sterkere tegenstander op het veld. Ze ontvangen dan namelijk de Franse kampioen, Lille OSC.

Nog voor de pauze had Kortrijk de oefenpot al in een beslissende plooi gelegd. Zo zorgden Benidianishvili, Herrmann, Selemani en Gueye voor de 0-4-ruststand. In de tweede periode scoorde die laatste zijn tweede van de avond, Oudenaarde geraakte niet verder dan een eerredder. Uiteindelijk was het Desot die de eindstand op de bordjes zette.