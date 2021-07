Ritchie De Laet richt zich tot jonge gasten: "Ik moest de schoenen kuisen in Engeland. Sommigen nu denken dat ze de Lotto hebben gewonnen"

Ritchie De Laet is de aanvoerder van Antwerp en misschien ook wel de mondigste binnen de kleedkamer van The Great Old. In Engeland heeft hij alles moeten ondergaan wat hem tot de speler maakte die hij nu is.

De Laet wijst de jonge gasten ook op hun plichten. “Ik probeer wel een vaderfiguur te zijn, ja. Ik probeer de jonge gasten erop te wijzen dat het belangrijk is om respect te tonen. Toen ík net kwam kijken, moest ik shoes kuisen en koffie gaan halen. In Engeland is dat overal zo. Daar zetten ze de schoenen klaar op jouw plaats en je kan zien dat ze proper zijn. Maar met Kerstmis en in de zomer krijg je dan wel wat 'zakgeld' van de ervaren spelers, soms tot 2.000 pond", vertelt hij in GvA. "En intussen kweek je karakter. Maar als je dat nu zou vragen aan een jongere, zal die zeggen: wa vraagde gij nu? Er zijn jongens van 17 die eens in de kleedkamer mogen zitten en denken dat ze de Lotto al hebben gewonnen. Zo werkt het niet. Dat is nog maar het begin. Nu, ik wil ook niet dat jonge gasten zich moeten laten doen door de ervaren spelers. Maar shoes kuisen, dat zou moeten kunnen, vind ik.”