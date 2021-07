Vriendenmatch? Tegenstander KV Kortrijk eindigt met 9 na onderlinge ruzie tussen twee spelers

Volgende week gaat de competitie van start in België en dus zitten de ploegen in de laatste rechte lijn om de ploegen klaar te krijgen.

Veel clubs uit 1A proberen daarom nog een oefenwedstrijd te regelen tegen een sterke tegenstander om de groep op scherp te zetten. Ook KV Kortrijk kon met Frans kampioen Lille een grote naam strikken.

KVK speelde een verdienstelijke wedstrijd, kwam 1-0 voor na een doelpunt van Teddy Chevalier maar Lille wist via een penalty van Yazici toch nog gelijk te maken.

Al deed Lille dat wel met negen spelers want ploegmaten Xeka en en Djalo gingen de confrontatie met elkaar aan nadat er eerder iets foutgelpen was. De scheidsrechter was hard voor de kemphanen en stuurde ze allebei naar de kant.

Kortrijk-trainer Elsner besloot daarop om de tweede helft met 10 aan te vatten.