🎥 Eindelijk weer fans, eindelijk weer gejuich: KV Kortrijk-supporters genieten van eerste doelpunt in maanden

De Belgische voetbalfans zijn dolenthousiast. Na bijna een jaar achter gesloten deuren, werden er dit weekend in allerlei stadions weer supporters verwelkomt. Een factor dat de spelers duidelijk gemist hebben, en dat levert leuke beelden op.

Verschillende ploegen speelden dit weekend een galawedstrijd voor supporters, ook KV Kortrijk. Zij oefenden tegen de Franse kampioen OSC Lille. De sfeer zat er meteen goed in, na amper twintig minuten ontplofte het Guldensporenstadion zelfs even. Voor het eerst in maanden mocht er nog eens gejuicht worden na een doelpunt van de Kerels.

Deze eer was -alsof het in de sterren stond geschreven- weggelegd voor clubicoon Teddy Chevalier. De decibels bereikten nog eens een hoogtepunt. De 34-jarige spits werd nadien nog door het eigen publiek toegezongen, daar genoot hij zichtbaar van. Uiteindelijk eindigde de oefenpot in een 1-1 gelijkspel.

Volgende week trappen de jongens van Luka Elsner hun nieuwe seizoen af met een thuiswedstrijd tegen promovendus Seraing.

