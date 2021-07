De prognose van de redactie - 8: OHL gaat opnieuw op zoek naar successen uit eerste seizoenshelft 2020 - 2021

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: OHL, dat even sterk voor de dag hoopt te komen als in de eerste helft van vorig seizoen.

Prognose Het is elk seizoen al niet makkelijk om een prognose te maken voor de start van het seizoen, omdat er nog veel transferbedrijvigheid kan zijn voor het sluiten van de transfermarkt (eind augustus). Bij OHL mag er zeker nog enige activiteit op dat vlak verwacht worden, zowel inkomend als uitgaand. Marc Brys hoopt ongetwijfeld nog op enkele versterkingen. Ondanks belangstelling van andere ploegen zijn Xavier Mercier en Thomas Henry tot op heden nog steeds OHL-speler. Zeker in het geval van die laatste zit er nog wel iets in de pijlijn. De kans op een vertrek van Henry lijkt nog altijd groter dan een langer verblijf. Moest de targetman aan Den Dreef blijven voetballen, zou dat uiteraard een enorme opsteker zijn. In het andere geval zal het zaak worden om hem zo goed mogelijk te vervangen. De uitstekende wisselwerking tussen Henry en Mercier was één van de absolute pluspunten het voorbije seizoen. Wat er ook met Henry gebeurt, met Mercier beschikt OHL over een technisch vaardige voetballer die met zijn passing de sleutel heeft om defensies van andere ploegen pijn te doen. Als promovendus deed OHL het het voorbije seizoen het lange tijd uitstekend. Het kampeerde lang in de top zes, maar het einde van de competitie viel tegen, waardoor de Leuvenaars op een elfde plek belandden. Met de steun van de King Power International Group mag de ambitie er zijn om enkele posities beter te doen. Het zou mooi zijn moest OHL in zijn tweede seizoen terug op het hoogste niveau de linkerkolom halen. Opvallende transfers Laat ons het dan al eens hebben over de transfers die wel al gebeurd zijn. Op defensief gebied werd er alvast vers bloed gehaald. OHL kon hiervoor in Frankrijk terecht, met Özkacar die gehuurd wordt van Lyon en Sadzoute die overkwam van Lille. Deze jonge verdedigers moeten de gezichten worden van een nieuwe, frisse OHL-defensie. De Norre werd definitief overgenomen van Genk. Leuven nam afscheid van heel wat spelers die de laatste jaren de kleuren van de club verdedigden. Kotysch stopte met voetbal. Ook voor Tshimanga, Duplus, Kehli, Myny, Schuermans en Hubert kwam er een einde aan hun periode in de Vlaams-Brabantse stad. Met Schuermans vertrok dus een publiekslieveling. Van al deze spelers blijft enkel Hubert (Zulte Waregem) actief op het hoogste niveau. Dat geldt ook voor Aboubary Keita, die naar Charleroi trok. De uitleenbeurten van Kamal Sowah, Josh Eppiah en Vaclav Jemelka liepen ten einde. Sterke punten/vraagtekens Het is een beetje afwachten welke spelers er nog bijkomen bij OHL. Gezien er van heel wat spelers afscheid werd genomen, is verdere aanvulling van de kern ook nog noodzakelijk. Daarnaast is het de vraag of Thomas Henry naar het buitenland trekt of niet. © photonews Wellicht zal er toch gewerkt moeten worden aan nieuwe automatismen op offensief vlak, terwijl die in het seizoen 2020-2021 al snel gevonden werden. In de laatste vijf matchen van vorig seizoen slikte OHL telkens minstens vijf tegentreffers. Ook aan het defensieve wordt dus gesleuteld. Een aantal onzekerheden moeten dus nog weggewerkt worden. Eens dat gebeurd is, kan met een ervaren coach als Marc Brys achter het stuur en enkele ervaren jongens die de kar trekken, een ploeg gevormd worden die kan strijden voor een plekje in de play-offs.