Charleroi begroet na een maand eindelijk nieuwe middenvelder op training

Charleroi maakte bijna een maand geleden de komst van de nieuwe Algerijnse middenvelder, Adem Zorgane, bekend. Maar door omstandigheden heeft die vandaag pas de trainingen opgenomen bij zijn nieuwe club.

Charleroi kreeg de administratieve formaliteiten maar niet in orde en door de coronacrisis was het ook niet makkelijk om op het vliegtuig te stappen. Maar nu is hij dus eindelijk op training verschenen.

De 21-jarige middenvelder komt over van Paradou AC, waar hij in totaal 86 wedstrijden speelde. Daarin was Zorgane goed voor 6 doelpunten en 9 assists. Zaterdag begint Charleroi alvast aan het nieuwe seizoen met een busreis naar KV Oostende.