Standard laat jonge middenvelder rijpen in Nederland

Het blijven drukke dagen op Sclessin. Standard is namelijk bezig aan een heuse uittocht. Heel wat spelers mochten reeds vertrekken, nu heeft er nog iemand zijn kastje in de kleedkamers leeggemaakt. Allan Delferriere kiest voor een Nederlands avontuur.

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar volgens La Dernière Heure is de transfer van de 19-jarige landgenoot zo goed als rond. De defensieve middenvelder wordt door de Rouches voor een seizoen uitgeleend aan MVV Maastricht, dat geen aankoopoptie bedong.

Allan Delferriere zal daar dus de nodige speelminuten vergaren in de hoop zich verder te ontwikkelen. Mbaye Leye gaf het jeugdproduct een kans in de hoofdmacht, en liet hem in de Europe play-offs verschillende keren proeven van het hoogste niveau.