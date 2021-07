Anderlecht was twee maanden geleden al rond met Olsson

Anderlecht die een Zweeds international kon strikken die op het EK actief was. Toch wel een straffe transfer voor de Brusselaars. Maar Kristoffer Olsson was al voor het EK rond met paars-wit.

Anderlecht onderhandelde twee maand geleden al met de Zweedse middenvelder en kwam nog voor het EK tot een persoonlijk akkoord met hem. Er werd toen nog niets getekend, maar Olsson bleek een man van zijn woord. Ondanks dat er na het EK nog andere ploegen hem wilden binnenhalen.

Bij Krasnodar voelde hij zich niet meer in zijn sas en hij hoopt in het Astridpark de spelvreugde te vinden. De precieze transferprijs is niet geweten, maar het gaat om in een investering tussen de vier en zes miljoen euro.