CEO Peter Willems beseft dat huiswerk OHL nog niet klaar is: "We hadden gehoopt om al verder te staan"

OHL begint, gesteund door 3000 fans, aan de competitie met een thuismatch tegen Zulte Waregem. In het (korte) tussenseizoen had OHL twee grote doelen. De afslanking van de kern is al achter de rug, maar qua versterkingen blijven de OHL-fans op Sadzoute, Özkacar en Dewaest na op hun honger zitten.

Heel veel clubs lieten de voorbije weken hun onmin al blijken over de vroege competitiestart in België. Ook Peter Willems, CEO van OHL, is hierover niet te spreken. "Ik begrijp dat niet. We hebben veertig matchdagen, dat is heus niet veel meer dan competities waarbij men veel later start. We zijn een anomalie in Europa, en dat is niet goed. Op deze manier worden alle Belgische clubs benadeeld op de transfermarkt. Men had een middenweg kunnen vinden met bijvoorbeeld enkele midweekmatchen meer, maar dat werd van tafel geveegd."

En dat ondervond OHL de voorbije weken aan den lijve, gaf Willems toe. "De prijzen voor de profielen die we zoeken, liggen enorm hoog. We hebben in elke linie versterking nodig, maar de nood in onze verdediging was het hoogst. Die hebben we in grote lijnen al aangepakt. Maar het klopt dat ik had gehoopt dat we qua transfers al verder hadden gestaan. We zijn Club Brugge niet, dat beseffen we ook. Nu is het wachten dat de prijzen stilaan gaan dalen. Ook jongens die initieel misschien hoger mikten, komen de komende weken nog bij OHL uit."

"Veel ambitie, op de juiste manier"

De vraag die voor de competitiestart steevast gesteld wordt: de doelstellingen voor het komende seizoen. "Ons vastpinnen op een plaats, is op dit moment onmogelijk, net omdat we nog veel werk hebben qua transfers. Veel zal daarvan afhangen. Los van dat branden we van ambitie, maar op de juiste manier. We mogen geen stappen overslaan. We willen deze club op een duurzame manier uitbouwen en elk jaar beter doen. Dus ook op sportief vlak mikken we hoger dan de elfde plaats van vorig seizoen", aldus Willems.

Op commercieel vlak gaat het de Leuvenaren alvast voor de wind. Zelfs in een coronaseizoen deed OHL uitstekende zaken. "Voor het eerst zijn de negen skyboxen uitverkocht voor komende seizoen. Na een goed seizoen in 1A hebben de bedrijven de weg gevonden naar deze club, maar we zijn nog lang niet klaar", besluit de ambitieuze CEO van OHL.