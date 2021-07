Leye heeft raad voor zijn jonge speler: "Mocht ik in zijn schoenen staan, zou ik nog een jaar bij Standard blijven"

Bij Standard is het een woelige zomer. Veel spelers moeten vertrekken, anderen mogen vertrekken, maar dan wel voor veel geld. In die laatste categorie zit Hugo Siquet, van wie het dossier muurvast lijkt te zitten. Mbaye Leye spreekt er zich over uit.

Leye, als coach, zou zijn rechtsachter liever nog niet zien vertrekken. "Mocht ik in zijn schoenen staan, zou ik liever nog een jaar bij Standard blijven en op hoog niveau bevestigen", zegt hij in HBvL. "Zet ik de stap naar Lille of een andere club is het om een onbetwiste titularis te zijn. Ik heb hem duidelijk gemaakt hoe ik erover denk, maar ik respecteer de keuze van de speler."

Standard vraagt wel een immense som. "Het is zijn carrière. Als speler hakte ik ook altijd de knoop door. Viel het tegen, kon ik alleen mezelf iets verwijten. Hij en de club moeten beslissen. Standard heeft een vraagprijs vastgelegd. Lille is er. Uiteindelijk is het een kwestie van geld.”