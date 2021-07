Verbeke over de transfers die hij geruisloos kon afwerken: "Wie lekt, ligt buiten. Punt!"

Anderlecht heeft de voorbije weken de transfers van Wesley Hoedt, Sergio Gomez, Benito Raman en Kristoffer Olsson afgewerkt zonder dat die naam de dagen ervoor in de kranten verscheen. Peter Verbeke is dan ook onverbiddelijk voor wie informatie lekt.

"Er zijn veel nieuwe mensen bijgekomen en veel mensen vertrokken. Misschien zaten de lekken bij het deel dat vertrokken is… Onze boodschap naar het personeel was duidelijk: wie informatie lekt, ligt buiten. Punt. No excuses. Ik vind het knap dat iedereen er zich aan houdt", zegt hij in S/V Magazine.

En de proef werd op de som genomen. "Bij de opening van het seizoen, toen iedereen weer naar het bureau mocht komen, hebben we een barbecue georganiseerd op het grote terras. Het voltallige personeel was aanwezig en Wesley Hoedt liep hier gewoon rond. De transfer was nog lang niet beklonken en iedereen wist wie Hoedt was. Maar we hebben het nog zes dagen kunnen stilhouden tot alles officieel rond was."