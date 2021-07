Scheidsrechters en VAR zullen vanaf nu in het oog gehouden worden en geanalyseerd worden door RIS

Vanaf dit seizoen zullen de Belgische scheidsrechters hun eigen prestaties kunnen evalueren via het Referee Information System (RIS), een gloednieuw online platform ontwikkeld door hogeschool UCLL. De RIS-analyses zullen mee de aanduidingen en de trainingen bepalen.

Het RIS is een digitaal instrument, geïntegreerd op het intranet van de KBVB, dat de wedstrijden van onze Belgische scheidsrechters in 1A en 1B automatisch analyseert. Dat is handig voor de scheidsrechter, die in één oogopslag zijn prestaties kan bekijken. Maar ook de KBVB, die de opdracht gaf aan UCLL om het systeem te ontwikkelen, kan nu iets makkelijker het optreden van de refs beoordelen.

Het RIS stelt statistieken ter beschikking aan het Professional Refereeing Department (PRD), dat zo een kwaliteitsindicatie van de (assistent-)scheidsrechters krijgt. Die rangordes spelen een rol bij de aanduidingen van (assistent-)scheidsrechters aan wedstrijden, zegt Stephanie Forde, operationeel directeur van het PRD. “Wie is technisch goed bezig? Wie presteert in bepaalde periodes van het seizoen minder? Dat is allemaal relevante informatie die ons zal toelaten onze aanduidingen voor wedstrijden bij te sturen.”

Ook controle op VAR

Het RIS is ook een controle op de VAR (Video Assistance Referee). De rapporten tonen onder andere waar de VAR een onnodige interventie deed en de (assistent-)scheidsrechter wél een correcte beslissing nam (en omgekeerd). Ze laten ook zien wie eerder veel of weinig dient gecorrigeerd te worden door de VAR en voor welk soort van beslissingen.

“De beoordeling van wat correcte en niet-correcte beslissingen waren, blijft natuurlijk bij een panel van internationale experten liggen. Maar voordat we dit systeem implementeerden, was er geen toepassing om de beslissingen van assistenten en scheidsrechters op een systematische manier te beoordelen. Dankzij RIS krijgen we nu een objectieve evaluatie”, aldus Forde. (Belga)