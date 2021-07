OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van overbodige speler

Of Mehdi Carcela nog een toekomst heeft bij Standard, valt af te wachten. De passage van Joachim, Mehdi's neef, bij de Rouches zit erop. Het contract van de 21-jarige middenvelder werd in onderling overleg ontbonden.

Standard maakte dat nieuws vrijdagochtend bekend via de clubwebsite. "Standard en Joachim Carcela hebben in onderling overleg hun verbintenis verbroken. Onze club wenst Joachim succes toe in zijn verdere professionele carrière", klonkt het in een droog statement.

De centrale middenvelder kwam vorig seizoen niet verder dan drie korte invalbeurten in de Europa League. In de Jupiler Pro League kwam hij zelfs niet in actie.