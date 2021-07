John Van den Brom over transfermarkt: "Dan heb ik geen leven meer" en "Flesje champagne kraken"

Standard en KRC Genk openen op vrijdagavond de debatten in de Jupiler Pro League. Meteen een klepper. En dan is er nog de vraag wat er nog op de transfermarkt gaat gebeuren ...

Bij KRC Genk gebeurde er tot op heden nog niet al te veel, al vertrok Jere Uronen wel naar Frankrijk. Maar: Onuachu, Lucumi, Bongonda, ... De sterkhouders zijn er nog.

Met Onuachu en Lucumi werden afspraken gemaakt, maar tot op heden kwamen er nog geen biedingen binnen waar Genk niet nee kan tegen zeggen.

Bubbels

En dus is het afwachten, ook voor coach John van den Brom. "Of ik schrik heb dat er nog speler gaan vertrekken?"

"Neen, want dan heb ik geen leven meer", aldus de oefenmeester van KRC Genk in Het Laatste Nieuws. "Maar op 1 september ga ik wel een flesje bubbels kraken als iedereen effectief gebleven is."