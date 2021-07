Kompany over de situatie van Trebel en Vlap: "Michel heeft nog de kans om te laten zien dat hij belangrijk kan zijn"

Bij Anderlecht zijn er ook een paar jongens die niet meer in beeld zijn. Van Bakkali, Saief, Makarenko... werd dat verwacht. De beslissing om Adrien Trebel opzij te schuiven kwam eerder onverwacht. En wat met Michel Vlap? Vincent Kompany sprak er zich over uit.

Adrien Trebel werd naar de B-kern gezet en mag zelfs niet met de beloften trainen. "Alle betrokken partijen weten hoe het zit, dat is het belangrijkste. Dit is een beslissing van de sportieve staf én van het management. Die beslissing is trouwens al een maand geleden genomen. Mijn aandacht gaat uit naar de jongens die ik wel op training heb."

Michel Vlap zit wel nog bij de A-ploeg, maar werd volledig over het hoofd gezien in de oefenmatchen. "Wat ik van hem verwacht? Voor competitie zorgen. Als iedereen op training ziet wie op een bepaalde positie de beste is, dan zal ik het ook wel zien. Iedereen moet dus gewoon willen laten zien dat hij de beste is op zijn positie. Michel heeft nog de kans om te laten zien dat hij belangrijk kan zijn."