Anthuenis enorm onder de indruk van Bruggeling: "Als ik man van het geld ben bij Real of Barcelona vraag ik direct zijn nummer"

Op het EK waren het de wingbacks die in de schijnwerpers stonden. Voor Aimé Anthuenis loopt er een minstens even goeie rond in de Belgische competitie. Bij Club Brugge meer bepaald.

Aimé Anthuenis is enorm onder de indruk van de kwaliteiten van Clinton Mata. "Het was het EK van de wingbacks, maar heb je Mata gezien in de Supercup? Als ik de man van het geld van Real Madrid of Barcelona ben en ik zie Mata spelen, dan vraag ik direct wat dat kost. Gotverdomme, is dat een sterke beer! En het is natuurlijke kracht, niet van in het krachthonk te zitten", zegt hij in HLN.

Voor de ex-trainer is Club ook weer de te kloppen ploeg. "Je mag niet vergeten: een goeie Vanaken komt terug, een goeie Vormer ook. En ze hebben Mignolet. Maar het zou spijtig zijn voor Brugge én voor de competitie als ze Mata zouden kwijtspelen. Speel daar maar tegen, hé. Brugge is voor mij weer favoriet, maar ik verwacht wel dat ze nog een scorende spits halen."