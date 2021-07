Beerschot - Cercle Brugge zal hervat worden

De wedstrijd Beerschot - Cercle Brugge werd stilgelegd vanwege de hevige regenval. Gelukkig voor Beerschot en de fans komt de Pro League met goed nieuws.

Dat de wedstrijd tussen Beerschot en Cercle Brugge werd stilgelegd dat kan u HIER lezen. Gelukkig voor Beerschot (want Cercle Brugge stond 0-1 voor) is het nog niet gedaan. De Pro League maakte namelijk bekend dat we wedstrijd hervat zal worden op de minuut dat is afgefloten. Dit was de 55ste minuut.

Zo snel mogelijk maken de Pro League en clubs bekend wanneer dit zal zijn.