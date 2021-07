Vanderhaeghe wil nog een versterking in de spits: "Zijn prestaties zijn niet altijd even goed"

Yves Vanderhaeghe wil bij Cercle Brugge vooral nog een spits aantrekken voor dit seizoen, ondanks de komst van Kévin Denkey.

Ook sportief directeur Carlos Avina weet dat het aanvallende compartiment nog wat extra kan gebruiken. “We zoeken vooral nog aanvallende versterkingen, een echte nummer negen en iemand die achter de spits of tussen de lijnen kan spelen. Maar de markt evolueert traag en we willen de juiste man, niet zomaar iemand”, zegt Avina aan Het Nieuwsblad. “Allicht zullen we ook nog een paar spelers uitlenen.”

Kévin Denkey lijkt dan ook niet de ultieme vervanger voor Ugbo. “Zijn prestaties in de voorbereiding waren niet altijd even goed”, zegt de trainer van groenzwart. “Hij werkt wel hard en was op zoek naar zijn tweede adem. De twee rustdagen deden hem goed en deze week kwam hij frisser voor de dag.”

De druk om Ugbo te vervangen is alvast niet het probleem. “Nee, Afrikaanse jongens kunnen daar goed mee omgaan. Hij heeft ook het potentieel en de kwaliteiten om in de box heel gevaarlijk te zijn. Als we te veel loopacties moeten maken, kan Denkey problemen krijgen.”