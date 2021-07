Olympische Spelen: pareltje van STVV-jonkie levert niets op, Frankrijk vermijdt drama in extremis

Op de Olympische Spelen stond de tweede speeldag van het voetbal op het programma. Daarbij ging een werelddoelpunt, met een Belgisch tintje, viraal. Frankrijk kende dan weer een lastige partij en stond zeer dicht bij het randje van de uitschakeling.

Liberato Cacace bracht zijn natie met een wel heel fraaie treffer op voorsprong. De 20-jarige verdediger van Sint-Truiden twijfelde geen moment en nam een afvallende bal heerlijk op de slof. Desondanks volstond het werelddoelpunt niet. Honduras knokte zich terug in de wedstrijd en won met 2-3.

THUNDERBASTARD!



New Zealand’s Cacace with contender for goal of the Olympics 🚀#Tokyo2020 #NZL



Frankrijk speelde dan weer met het mes op de keel. Ze kregen in hun eerste wedstrijd een pak rammel van Mexico (4-1) en bij een nieuwe nederlaag kon het zelfs al uitgeschakeld worden. Tot drie (!!) keer toe kwamen ze op achterstand tegen Zuid-Afrika, maar Andre-Pierre Gignac kroonde zich tot absolute volksheld.

De inmiddels 35-jarige spits liet maar liefst driemaal de netten trillen. Diep in het slot zette hij dan ook nog eens zijn landgenoot Savanier op weg naar de 4-3 overwinning. Dankzij deze belangrijke driepunter staan Les Bleus mee bovenaan de groep, al komen Mexico en Japan later nog in actie.