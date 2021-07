Beerschot loopt blauwtje en ziet gegeerde spits kiezen voor KV Oostende

Maandagochtend raakte bekend dat KV Oostende zich verzekerde met de komst van Andrew Jung. Daarmee zijn ze hun (Belgische) concurrenten te snel af. Beerschot blijft dus met lege handen achter en zal voortspeuren naar een nieuwe spits.

Beerschot baalt als een stekker. Want volgens Gazet van Antwerpen hadden ook zij hun zinnen gezet op de komst van de 23-jarige aanvaller, maar de kustploeg is hun te snel af.

De spoeling vooraan is dun voor Peter Maes. Zaterdag kende de aanvallers moeilijkheden om een goaltje mee te prikken. Musashi Suzuki en Blessing Eleke blijken niet efficiënt genoeg. Marius Noubissi sukkelt met veel blessureleed en de jonge Jorn Vancamp lijkt dan weer overbodig in het Olympisch Stadion.

Beerschot zal de komende weken dus blijven zoeken naar een buitenkansje op de transfermarkt. Want een vlot scorende spits is prioriteit nummer één. Andrew Jung komt voor 900.000 euro over van LB Châteauroux. Hij zal door de KVO wel meteen uitgeleend worden aan zusterclub AS Nancy ... dat smaakt extra zuur voor de Kielse ratten.