De Ketelaere wil nu ook doorbreken bij de Rode Duivels: "De bondscoach is voor zijn EK-selectie loyaal geweest aan het verleden"

Charles De Ketelaere werd niet geselecteerd voor het EK, maar het jeugdproduct van Club Brugge liet gisteren meteen zien dat hij klaar is om te bevestigen. "En dan is het aan mij om bij de Rode Duivels mijn kans te grijpen."

“Ik had zeker en vast tot de Belgische EK-selectie willen horen”, trapt Charles De Ketelaere in Het Laatste Nieuws een open deur in. “Of ik aan mezelf dacht toen ik Jérémy Doku indruk zag maken? Ik zeg niet dat ik in de basis had gestaan tegen Italië, maar hij bewees wel dat jongere spelers iets kunnen bijdragen.”

Toch begrijpt De Ketelaere de keuzes van Roberto Martinez. “Ik vond het jammer voor mezelf, maar de bondscoach is voor zijn EK-selectie loyaal geweest aan het verleden. Nacer Chadli heeft bijvoorbeeld tegen Japan veel betekend voor België. Tijdens de laatste interlandperiode zat ik drie keer in de tribune. Ik wist toen eigenlijk al dat ik er niet bij zou zijn.”

Het jeugdproduct van Club Brugge is echter vastberaden om er in Qatar wél bij te lopen. “Ik moet nu gewoon hopen dat ik er tijdens de volgende interlands wel bij ben. En dan is het aan mij om mezelf te tonen en mijn kans te grijpen. Net zoals Doku dat de voorbije maanden ook heeft gedaan.”