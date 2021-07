🎥 De spits waar Anderlecht-supporters nog steeds naar hunkeren... Matías Suárez scoort pareltje en verkeert in bloedvorm

Anderlecht-supporters snakken naar de oude gloriedagen. Ook Matias Suarez behoorde met zijn technische hoogstandjes en vele doelpunten tot één van de lievelingen van het publiek. De Argentijn is inmiddels al enkele jaren in zijn thuisland aan de slag, en verkeert in topvorm.

Matias Suarez heeft het naar zijn zin sinds hij in januari 2019 bij River Plate terechtkwam. Als onbetwiste basisspeler bij de Banda Roja heeft de voormalige Mauve in Argentinië een indrukwekkende start van het seizoen meegemaakt. In vier wedstrijden liet hij driemaal de netten trillen en deelde hij ook nog eens drie assists uit.

De inmiddels 33-jarige aanvaller bevestigde zijn vorm gisterenavond met een prachtig doelpunt in de 4-0 overwinning tegen Union Santa Fe in de competitie. Een gemis in het Lotto Park, want zijn ex-club kent (opnieuw) moeilijkheden in het offensieve compartiment.