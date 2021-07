'Seraing zoekt aanvallende versterking en gaat spits weghalen op de Bosuil'

RFC Seraing wil zich de komende weken extra wapenen om de strijd in de Jupiler Pro League aan te gaan. De promovendus hoopt eerstdaags een speler van Antwerp FC naar Luik te halen.

La Dernière Heure weet dat RFC Seraing bij Antwerp FC is gaan aankloppen voor Guy Mbenza. De naam van de 21-jarige Congolees doet er al een tijdje de ronde, maar ondertussen gaan de gesprekken de goede kant uit.

Bovendien lijkt Mbenza dit seizoen geen aanspraak te maken op speelminuten bij de Great Old. Seraing vormt dus de ideale oplossing. Het is niet duidelijk of het om een definitieve transfer of een uitleenbeurt zal gaan.