Goed nieuws voor Club Brugge: twee late vakantiegangers zijn terug en inzetbaar voor zondag

Club Brugge heeft goed nieuws gekregen: Hans Vanaken en Edouard Sobol zijn fit bevonden voor de dienst en hebben zich op het oefencentrum gemeld nadat ze wat meer vakantie kregen na het EK.

Sobol speelde met Oekraïne en Vanaken met België. Ze mochten drie weken vakantie nemen, net zoals de andere jongens en misten dus de openingsmatch. Maar beiden hebben hun fysieke testen vorige week al gedaan en zijn dus in principe inzetbaar tegen Union komend weekend. Al zal dat waarschijnlijk niet in de basis zijn.

De enige die nog ontbreekt is Simon Mignolet. Hij heeft de training na zijn knieblessure wel hervat, maar verwacht wordt dat Senne Lammens zondag nog in doel staat in het Dudenpark.