Verliest Lukaku nog een belangrijke ploegmaat? Supermakelaar biedt hem aan in Engeland

Na het verkopen van Achraf Hakimi dacht de nieuwe Inter-trainer, Simone Inzaghi, dat er geen dragende spelers meer zouden vertrekken. Maar mogelijk ziet hij nog een belangrijke pion zijn koffers pakken.

Inter zou nog meer moeten besparen en zelfs de verkoop van Hakimi voor 60 miljoen aan PSG volstaat niet. Volgens het doorgaans goed ingelichte Italiaanse Tuttosport zou de Nederlandse verdediger Stefan de Vrij nu ook nog kunnen vertrekken. Zijn marktwaarde wordt op 50 miljoen euro geschat en dat zou de financiële balans van Inter wel deugd kunnen doen.

Mino Raiola zou hem in Engeland aangeboden hebben en Everton lijkt interesse te hebben. Nu is de vraag of de 29-jarige De Vrij wel zin heeft in een verhuis naar de Toffees, want die spelen volgend seizoen geen Europees.