Beerschot te voorspelbaar? "Sinds het vertrek van Tissoudali is dat blijkbaar een thema"

Beerschot kon de achterstand van de gedeeltelijke match van zaterdag niet meer ophalen en verloor dus zijn eerste competitiematch. In eigen huis tegen Cercle Brugge en dat deed toch wat pijn.

Aan Frédéric Frans lag het niet, want de rijzige verdediger probeerde slag om slinger mee te gaan naar voor. "Op stilstaande fases ­konden we met onze gestalte wel wat ­dreigen, maar we moeten meer gevaar ­creëren uit stilstaande fases”, zei Frans achteraf.

De vraag is of Beerschot niet te voorspelbaar is geworden en te veel op Raphael Holzhauser rekent."Sinds het vertrek van Tissoudali is dat blijkbaar een thema. Elke ploeg wil graag zo'n extra speler, maar die hebben we nu niet. We hebben voldoende andere types: Musa kan een goal maken, Marius is sterk ­ingevallen en Krekovic moeten we nog wat tijd geven.”