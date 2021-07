Trésor na omzwervingen toch in eerste elftal Belgische topclub: "Einde bij Anderlecht niet mooi, zie dit niet als revanche"

Spelen bij een topclub, het was de ambitie van Mike Trésor. Bij Anderlecht lukte het niet, bij Genk krijgt hij nu wel volop zijn kans in het eerste elftal. De weg daarnaartoe is best opvallend geweest. De 22-jarige Trésor doet zijn verhaal.

De jongen die geboren werd in Lembeek ging bij het lokale Avenir Lembeek voetballen, om nadien via Tubeke in Anderlecht te belanden in 2013. De U17, de U19, de U21: allemaal categorieën die hij doorliep bij paars-wit. Trésor begon dan al te lonken naar voetbal bij een eerste ploeg.

"Ik speelde bij de beloften en dacht dat ik een kleine voorsprong had op mijn leeftijdsgenoten", legt Trésor uit in HLN. "Ik wilde tenminste het gevoel hebben dat ik kans maakte op het eerste elftal. We kwamen echter niet tot een akkoord met Anderlecht. Dan begonnen de problemen. Ik mocht niet meer met de beloften spelen, ik werd teruggezet naar de jeugd, ik mocht geen Youth League meer spelen...."

Interesse van Juventus

Desondanks houdt Trésor er geen bittere nasmaak aan over. "Het einde bij Anderlecht was misschien niet mooi, maar het heeft me mentaal wel sterker gemaakt." Een transfer was alleszins aan de orde: Trésor trok naar Nijmegen. "Juventus toonde ook interesse: ze wilden mij stallen bij de U23. Alleen: ik wilde écht bij een eerste elftal aansluiten. Bij N.E.C. kwam ik in een kleedkamer van mannen terecht."

Trésor ontdekte er de waarde van vechtlust. "Net als bij Willem II later moesten we vechten voor elke overwinning. Ik vind niets meer vanzelfsprekend. Ik ben blij dat ik laat zien dat je ook via een omweg je doel kan bereiken." Dat Genk hem in Nederland ging halen, is geen revanche op Anderlecht. "Neen, zo zie ik het helemaal niet. Wat toen gebeurde, heeft me gevormd tot de speler die ik nu ben."

Toekomstig Rode Duivel

Sommigen zien in hem al een toekomstig Rode Duivel. "Het is natuurlijk een droom. Ik hou me vooral bezig met de ploeg waar ik nu ben. Speel ik goed, ben ik er van overtuigd dat er vroeg of laat wel een kans komt." Die huidige ploeg, dat is dus KRC Genk. "Deze club past volledig bij mij. De manier van spelen, de technische staf, de ploegmaats... Ik zie alleen pluspunten."