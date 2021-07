KV Kortrijk op volle sterkte naar 'De Bosuil'

Goed nieuws bij KV Kortrijk waar ze op volle sterkte naar 'De Bosuil' kunnen afreizen.

Opgelucht ademhalen deze week bij KV Kortrijk want de kern is volledig blessurevrij. Hierdoor kunnen ze op volle sterkte naar 'De Bosuil' afreizen. Bij Antwerp kunnen ze dit niet zeggen dat kan u HIER lezen.

Gilles Dewaele werd geteisterd door last aan de adductoren maar na een inspuiting en een intensieve behandeling is hij helemaal fit. Idem dito voor Trent Sainsbury die een felle trap incasseerde in de wedstrijd tegen Valenciennes. Tot slot kan KV Kortrijk ook terug rekenen op doelman Joris Delle die een lastige blessure aan de kuit opliep, kon weer voluit trainen en is klaar voor een selectie.