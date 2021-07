Geen VAR in Cercle Brugge-OHL

Vorige week kreeg de VAR al heel wat kritiek te verwerken na enkele discutabele fases, ook deze week zorgt hij voor ophef.

Update 18u45: De VAR werkt terug in het Jan Breydelstadion. Door een probleem met de kalibratie is het voor de VAR vanvavond niet mogelijk om buitenspelfases te beoordelen.

Vanaf dit seizoen is er geen sprake meer van de zogenaamde VAR-busjes, maar wordt alles gestuurd vanuit het VAR Replay Centre in Tubeke. De scheidsrechtersbaas gaf voor aanvang van de competitie aan dat dat mogelijk kinderziektes met zich mee zou brengen.

Profetische woorden, zo bleek. Vlak voor de start van de wedstrijd tussen Cercle Brugge-OHL werd duidelijk dat de VAR niet beschikbaar was omwille van een nog onbekend technisch probleem. Het is onduidelijk of het euvel in de loop van de wedstrijd uit de wereld geholpen kan worden.