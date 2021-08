Opvallende wending: "Vlap mag niet vertrekken bij RSC Anderlecht"

RSC Anderlecht moet tegen het einde van de zomermercato enkele spelers van de hand doen. Een van hen is normaal Michel Vlap.

Anderlecht moet zijn spelerskern dringend wat inkrimpen om financieel in het reine te komen. Na zijn uitleenbeurt aan Bielefeld zou Michel Vlap ook getransfereerd kunnen worden.

Vincent Kompany heeft hem nog niet opgenomen voor een wedstrijd te spelen. PEC Zwolle en Twente zouden hem wel willen huren.

Journalist Tijmen van Wissing zei zaterdagavond echter bij RTV Oost dat hij andere informatie had. “De TD van PEC heeft mij laten weten dat ze het nieuws hebben gekregen dat Vlap voorlopig niet mag vertrekken van Anderlecht. Zowel voor Zwolle als Twente is het dus even afwachten. Maar als beide clubs in de race zouden zijn, is het toch Twente dat over de beste papieren beschikt", aldus Van Wissing.