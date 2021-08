Van Crombrugge weet waar het probleem zit, maar zag ook "veel meer positiefs dan tegen Union"

Wesley Hoedt ging vloekend van het veld in Eupen. Hendrik Van Crombrugge zag er niet veel gelukkiger uit en schudde ontgoocheld het hoofd. "Kwaad niet, wel teleurgesteld, want we hadden veel meer moeten creëren."

Van Crombrugge legde direct de vinger op de wonde. "We spelen goed voetbal tot de laatste zone. Daar stopt het. We werken eraan en we kunnen het oplossen, maar was weer niet genoeg. Net zoals tegen Union, maar nu zat er meer in. Eupen had kansen, maar in vergelijking met de week ervoor was er veel meer positiefs te halen uit de match.

Van Crombrugge werd door zijn ex-publiek trouwens heel hartelijk ontvangen. Alle medewerkers van de club kwamen hem trouwens goeiedag zeggen. Het zegt iets over de indruk die hij naliet. "Het deed wel deugd om hier te spelen. Het is mijn tweede thuis. Zeker na de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen weken was ik blij om hier lachende gezichten te zien. Maar toch had ik liever gewonnen.”