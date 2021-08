Voorzitter STVV schept duidelijkheid rond transfer Yuma Suzuki richting Anderlecht

Dat Sint-Truiden met een transfer van Yuma Suzuki één van zijn smaakmakers zal verliezen lijkt ondertussen helemaal zeker.

Onder andere Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op de Japanner, zo klinkt het in de wandelgangen. Bij STVV trekken ze dan ook nu al de nodige conclusies.

"Suzuki zal normaal gezien niet meer voor ons spelen", zegt voorzitter David Meekers aan HLN. "Zijn communicatie was duidelijk. We moeten een oplossing vinden, want hier wordt niemand beter van."

Belangstelling is er zeker, maar STVV wil wel vijf miljoen euro voor hem krijgen. "We gaan ervan uit dat het dus wel tot een deal zal komen", zegt Meekers die ook heel wat buitenlandse clubs onder de geïnteresseerden rekent.

Over Anderlecht als mogelijke koper, zegt Meekers het volgende. "Dat heb ik ook horen waaien, maar voor zover ik weet, is er niks concreets."

Volgens HBVL zou Anderlecht een bod van 4 miljoen euro op Suziki gedaan hebben. Een buitenlandse club lijkt dan ook een meer logische keuze te worden, als we de voorzitter mogen geloven.