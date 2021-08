Debat van de week: wie is voor jou de verrassing van het seizoensbegin? (en dit is jouw tegenvaller van speeldag 1)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat bijna gaat beginnen!

Vorige week polsten we naar wie op speeldag 1 voor jou het meeste tegenviel en u koos uiteindelijk voor Antwerp. Ook landskampioen Club Brugge kreeg veel stemmen achter zijn naam, Antwerp en Gent kwamen nog beter weg. Ondertussen zijn we twee speeldagen ver en zijn er toch al een paar ploegen die hebben weten te verrassen. KV Kortrijk staat fier op kop in de klassering, teams als Cercle en STVV die helemaal onderin werden verwacht staan met 4 op 6 ook bovenaan, Seraing en Union lieten al goed voetbal zien en ook Eupen verloor nog niet. Wie is de verrassing? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie is jouw verrassing van de start van de competitie? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Kortrijk 29% Cercle Brugge 11% STVV 13% Seraing 5% Union 37% Eupen 0% Charleroi 3% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 3% Stem Je kan nog stemmen tot 07/08/2021 11:00.