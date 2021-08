'Gent wil (deel van) miljoenen van Yaremchuk gebruiken om aanvaller weg te halen bij andere Belgische eersteklasser'

KAA Gent is naarstig op zoek naar een vervanger voor Roman Yaremchuk. De Oost-Vlamingen kijken in eerste instantie in de Jupiler Pro League.

Het Laatste Nieuws weet dat Thomas Henry op de radar van KAA Gent staat. De Franse aanvaller van OH Leuven gaf zelf al meermaals aan dat hij open staat voor een transfer naar een Belgische topclub of naar het buitenland. Er is interesse uit de Ligue 1 voor Henry, maar een concreet bod is aan Den Dreef nog niet binnengekomen. Gent wil snel schakelen voor de aanvaller die al meermaals heeft bewezen dat hij in België de doelen héél goed weet staan.