Brys verwacht nog véél activiteit bij OH Leuven: "Er moeten nog tien spelers bijkomen"

OH Leuven heeft de ambitie om op middellange termijn uit te groeien tot één van de topclubs in België. Toch verwacht Marc Brys meer schwung op de transfermarkt. En het moet gezegd: er ligt nog héél véél werk op de plank.

Marc Brys vraagt namelijk nog tien versterkingen bij OH Leuven. “We hebben dat enkele maanden geleden al allemaal doorgenomen. In totaal vertrokken zo’n dertig spelers, hé. Maar in de loop van vorig seizoen werden beloftes gemaakt.”

“Bovendien moeten we ook de filosofie van King Power in het oog houden”, besluit de coach van OHL in Sport/voetbalmagazine. “Het is de bedoeling om elk seizoen beter te doen. Dan moet je heel wat inpassen.”