OFFICIEEL: Victor Wernersson verlaat KV Mechelen

Victor Wernersson werd weinig gebruikt bij KV Mechelen en zal nu in Scandinavië proberen om zijn carrière te herlanceren.

De 26-jarige linksback Victor Wernersson arriveerde afgelopen zomer in België van IFK Göteborg, maar speelde slechts 8 Pro League-wedstrijden en één wedstrijd in de Beker van België. Het was dus duidelijk dat de Zweed dit seizoen op zoek moest naar een oplossing.

Die oplossing kwam er ook: Victor Wernersson wordt komend seizoen door KV Mechelen uitgeleend aan de Noorse club Stabaek met een aankoopkoopoptie. De competitie is daar momenteel volop aan de gang. Na veertien speeldagen staat Stabaek op de voorlaatste plek in het klassement en wordt het dus een missie om de degradatie af te wenden.