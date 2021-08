Wouter Vrancken geeft uitleg over situatie van Joachim Van Damme

Joachim Van Damme werd door KV Mechelen naar de B-kern gestuurd wegens onprofessioneel gedrag.

Er was geen ontkomen aan, Wouter Vrancken werd op de persbabbel naar aanleiding van het duel tegen KAS Eupen meteen geconfronteerd met vragen over de situatie van Joachim Van Damme.

“Joachim naar de B-kern sturen, was een keuze in overleg tussen de staf en het bestuur”, legt Vrancken uit. “Hij had de seizoenstart kunnen halen. Maar dan moest hij wel gedisciplineerd en gefocust zijn. De club kwam op een punt dat het iéts moest doen. Uiteindelijk bleek hem naar de B-kern sturen de enige optie. Een geldboete was geen oplossing.”

Vrancken gelooft nog altijd in Van Damme. “Jo is een topkerel en topvoetballer. Ik heb het al vaak voor hem opgenomen en ik zag sommige zaken ook door de vingers in de mate van het mogelijke. Maar je hebt bepaalde plichten. Sommige zaken kan je niet blijven accepteren, want anders begint iedereen het te doen en krijg je totale chaos. Het is ook een kwestie van respect hebben richting je medespelers en staf. Ik hoop dat Jo de draad weer zal oppikken en dat we hem uiteindelijk terug in de armen kunnen sluiten.”

Bij de beloften arriveerde hij deze week wel op tijd, zo valt te horen. “De eerste signalen zijn goed. Zelf had ik deze week nog geen contact met Jo. Vorig weekend, toen hij niet kwam opdagen, zocht ik wel contact en toen kwam er geen antwoord. Het is tijd dat Jo even met rust gelaten wordt en zijn focus op het voetbal kan terugvinden.”