Kunnen de Buffalo's zich herpakken na Europees gelijkspel?

Drie dagen na Europees midweekvoetbal reizen de Buffalo's af naar Oostende. De Kustboys stuntten vorige week door Genk te verslaan in een doelpuntenfestijn. Klimt Gent omhoog in de rankschikking, of stopt Oostende de volgende titelkandidaat af?

KV Oostende

Na de 3-0 nederlaag tegen Charleroi zag het er even niet zo goed uit voor Oostende. Stilletjes werd gevreesd voor een sabbatjaar na een sterk seizoenseinde vorig jaar. Tegen Racing Genk werd de rug gerecht. Een sterk Genk opende de debatten, maar het was Oostende dat het laatste woord had.

Oostende kwam deze week ook om extra-sportieve redenen in het nieuws. De banden met Nancy werden gehekeld door heel wat Ligue 2 ploegen. Via Pacific Media Group zijn beide clubs namelijk verbonden met elkaar. Oostende leende recentelijk heel wat spelers uit aan het Franse Nancy. Opvallend, want die spelers hadden ze net zelf aangekocht.

AA Gent

De agenda zit bomvol bij de Buffalo’s. De Conference League kwalificaties lopen kras door de competitie. Hein Vanhaezebrouck kon zich optrekken aan een meer dan geslaagde voorbereiding. Helaas werd die lijn niet doorgetrokken naar competitievoetbal. Met 1/6 tegen Sint-Truiden en Beerschot kunnen ze niet van een geslaagde start spreken in de Jupiler Pro League. Tweemaal kwamen ze op voorsprong, maar telkens wisten ze dat niet vast te houden. Gent laat zich dus iets te makkelijk in slaap wiegen bij een voorsprong.

Europees pruttelt de Gentse machine ook. Het zag er in eerste instantie allemaal heel goed uit. Valerenga werd na één wedstrijd aan de kant geschoven met duidelijke 4-0 cijfers. Toch werd de returnwedstrijd verloren met 2-0 in Oslo. Die vormdip hield ook aan tegen Rigas FS. De Letse ploeg kwam voor rust verrassen door met 0-2 de kleedkamers in te duiken. De Buffalo’s konden nog milderen tot 2-2 maar een overwinning zat er niet meer in. Werk aan de winkel voor Hein & co.

Spelverloop

Het drukke programma van Gent zou geen excuus mogen zijn. De selectie van de Buffalo’s is namelijk ruim genoeg om te roteren, en alsnog meer kwaliteit te hebben dan Oostende. Zo kwam Roman Bezus voor het eerst weer in actie dit seizoen. Op papier moet Gent hier de drie punten mee naar huis nemen. Maar niemand durft Oostende af te schrijven na de Gentse blamage tegen Rigas.

Meer zelfs, met vertrouwen en voor eigen publiek kan Oostende misschien wel stunten. Oostende heeft nog wat goed te maken met hun thuisaanhang na de 3-0 afgang tegen Charleroi. Één ding is zeker: we krijgen een heerlijke pot voetbal. Een derde doelpuntenfestijn voor Oostende ligt binnen de mogelijkheden. Beide ploegen worden verwacht vol voor de aanval te kiezen.

Een paar interessante weddenschappen?

