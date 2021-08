Wie wil hem nog? 'Lamkel Zé flirt openlijk met andere Belgische topclubs'

De toekomst van Didier Lamkel Zé? Die ligt vermoedelijk niet bij Royal Antwerp FC. Hij is het op de spits aan het laten lopen en flirtte al openlijk - of voor de grap - met andere Belgische topclubs.

Didier Lamkel Zé werkt zich meer en meer in nesten bij The Great Old. De Kameroener heeft nog een contract tot 2023, maar wil koste wat het kost vertrekken.

Op de sociale media heeft hij er ondertussen al flirts met Anderlecht én Standard opzitten, terwijl hij ook al schermde met de wet van '78.

Anderlecht liet er meteen klaarheid over bestaan dat er weinig interesse is in de winger, nu zou volgens La Dernière Heure ook Standard geen enkele interesse hebben in Lamkel Zé. Kan iemand de gebruiksaanwijzing vinden?